Vietato sbagliare per il Fiorenzuola. Stasera scontro diretto contro la Pro Sesto

Non si può più sbagliare in casa Fiorenzuola. Stasera alle 18.30 i rossoneri guidati da Luca Tabbiani ospitano al Pavesi la Pro Sesto. Gli ospiti precedono in classifica i padroni di casa di sole due lunghezze. Basta questo per determinare l’importanza di un match che la formazione valdardese non può permettersi di fallire.

Perdere, per la squadra di Tabbiani, significherebbe vedere allontanarsi l’obiettivo playout e rischiare di essere raggiunti dall’Alessandria, ultima in classifica. Diverse le defezioni all’ombra del Pavesi, il mister genoano non potrà contare su Potop, Bondioli e Oddi. A metà campo invece torna disponibile Di Quinzio.

Probabili formazioni

FIORENZUOLA (4-3-3): Sorzi; Gentile, Potop, Cremonesi, Maffei; Di Gesù, Nelli, Stronati; Anelli, Ceravolo, Morello. A disposizione: Guadagno, Roteglia, Silvestro, Bondioli, Brogni, Sussi, Mora, Oneto, Musatti, Seck, Alberti, D’Amico, Gonzi. Allenatore: Tabbiani

PRO SESTO (3-5-2): Del Frate; Toninelli, Giorgeschi, Mapelli; D’Alessio, Ferro, Bussaglia, Gattoni, Maurizi; Bruschi, Kristoffersen. A disposizione: Botti, Formosa, Iotti, Marianucci, Guerrisi, Boscolo Chio, Sereni, Petrungaro, Marchisano, Barranca, Florio,Palazzi).

Arbitro: Di Francesco di Ostia Lido