Morello e Ceravolo stendono la Pergolettese, il Fiorenzuola continua la corsa salvezza

Il Fiorenzuola di mister Luca Tabbiani vince con merito a Crema lo scontro salvezza contro la Pergolettese di Matteo Abbate, nel turno infrasettimanale del girone A di Serie C.

Finisce 2-1 per i rossoneri (privi di Mora, Gonzi e Di Gesù), grazie ai gol nel primo tempo di Morello e Ceravolo, inframezzati dal pareggio di Caia.

Nella ripresa, Fiorenzuola bravo a gestire gli assalti dei locali, che però non creano occasioni clamorose dalle parti di Sorzi.

Rossoneri che, grazie al sesto risultato utile consecutivo, salgono a quota 26 punti in classifica, a una sola lunghezza dalla stessa Pergolettese. Purtroppo le dirette concorrenti Novara, Trento e Renate hanno vinto, ma in coda la lotta per la salvezza è più accesa che mai.

IL TABELLINO

U.S. Pergolettese: Soncin; Tonoli; Arini (81’ De Luca); Figoli (46’ Jaouhari); Andreoli (65’ Mazzarani); Bariti ©; Piu; Artioli; Capoferri (15’ Cerasani); Piccinini; Caia (46’ Guiu Vilanova). All. Abbate. A disposizione: Cattaneo; Doldi; Bignami

U.S. Fiorenzuola 1922: Sorzi; Gentile (78’ Sussi); Maffei; Nelli; Bondioli; Oneto; Ceravolo (63’ Alberti); Morello; Cremonesi © (25’ Potop); Musatti (78’ Anelli); D’Amico (63’ Bocic). All. Tabbiani. A disposizione: Bertozzi; Potop; Gonzi; Di Quinzio; Seck; Popovic; Mora; Brogni; Reali

Arbitro: Poli di Verona

Reti: 3’ Morello (F); 12’ Caia (P); 42’ Ceravolo (F)