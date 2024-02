Fiorenzuola, che occasione sprecata: il Legnago in 10 ribalta la gara e vince 2-1

Nel posticipo della 27ª Giornata del Girone A di Serie C il Fiorenzuola fallisce l’occasione di spiccare il volo verso la salvezza diretta, facendosi rimontare e superare a Legnago, nonostante un tempo in superiorità numerica.

Eppure la gara si era messa subito sul binario giusto: al 1′ Morello con il mancino cerca il secondo palo, ma Fortin si supera con un miracolo. Sugli sviluppi del corner, D’Amico trova un destro rasoterra che vale lo 0-1.

L’ex della partita Giani dopo pochi secondi scuote il Legnago, con il mancino da dentro l’area su cui Sorzi è ottimo ad opporsi di corpo in calcio d’angolo.

Al 26’ Giani salta l’uomo sulla fascia destra, riesce ad arrivare fino all’area piccola e scarica indietro per Rocco, ma il tiro da ottima posizione viene ribattuto.

Il Legnago pareggia sugli sviluppi di un calcio di punizione al 39’, con il traversone dalla fascia di Van Ransbeeck che trova l’incornata vincente di Giani per l’1-1.

I padroni di casa al primo dei tre minuti di recupero del primo tempo rimangono in 10 uomini: doppia ammonizione e rosso per Diaby.

Nella ripresa il Fiorenzuola prova spingere, ma non crea occasioni nitide.

I rossoneri protesta al 58’ per un contatto in area ai danni di D’Amico, ma il direttore di gara non concede il penalty.

Al 76’ Svidercoschi entra in area ed entra in contatto di Bondioli. Per l’arbitro è calcio di rigore, che lo stesso attaccante del Legnago non sbaglia spiazzando Sorzi. 2-1.

Il neoentrato Bocic di destro dal limite dell’area ci prova al 79’, con Fortin che blocca centralmente.

Al 90’ il Fiorenzuola colleziona una grande occasione con Bondioli, il cui colpo di testa da ottima posizione finisce a lato.

La squadra di Tabbiani perde dopo sei risultati utili consecutivi e resta al 18esimo posto a quota 26 punti, la salvezza diretta oggi premierebbe il Trento, cinque lunghezze sopra i rossoneri. Domenica alle 18.30 al Comunale arriverà la Virtus Verona.

IL TABELLINO

F.C. Legnago Salus vs U.S. Fiorenzuola 2-1

Legnago Salus: Fortin; Sbampato; Viero (81’ Motoc); Van Ransbeeck (59’ Baradji); Rocco (59’ Ruggeri); Zanetti; Diaby; Giani (64’ Svidercoschi); Muteba (46’ Franzolini); Noce; Zanandrea. All. Donati (in panchina Faccioli). A disposizione: Businarolo; Tosi; Hadaji; Mazzali; Travaglini; Sambou; Casarotti; Buric; Mbakogu.

U.S. Fiorenzuola: Sorzi; Maffei (69’ Reali); Potop; Bondioli; Oneto (69’ Bocic); Ceravolo; Sussi (85’ Nelli); Morello; Mora (85’ Seck); D’Amico; Di Gesù. All. Tabbiani. A disposizione: Bertozzi; Gentile; Popovic; Brogni; Musatti; Anelli.

Arbitro: Baratta da Rossano

Reti: 2’ D’Amico (F); 39’ Giani (L); 78’ rig. Svidercoschi (L)