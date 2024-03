Fiorenzuola in casa della capolista Mantova, fischio d’inizio alle 16.15

Obbiettivo vendere cara la palle per il Fiorenzuola di mister Tabbiani che vuole provare a dare continuità alla bella vittoria ai danni dei giovani dell’Atalanta contro un avversario temibile come il Mantova. Fischio di inizio oggi alle 16.15.

Affrontare una simile corazzata significa peri colori rossoneri incappare in una giornata densa di difficoltà al cospetto di uno stadio Martelli dato per tutto esaurito dove il fattore campo si farà sentire. “Sulla carta è un incontro proibitivo, ma solo sulla carta – le parole di Tab -. Dobbiamo sfruttare al meglio le nostre possibilità e tentare lo sgambetto agli avversari. Abbiamo preparato degli schemi e un atteggiamento di gioco un po’ diverso dal solito. Ho insistito molto su questo particolare. Se i ragazzi lo applicheranno bene, potremo mettere il Mantova in difficoltà. Nonostante ci sia uno stadio pieno, ho detto ai ragazzi di non lasciarsi intimidire.”

All’andata il Fiorenzuola dell’era Turrini fu sconfitto al Comunale per 3-2 dopo essere stato sotto di tre reti a zero con i virgiliani imprendibili che sbucavano da ogni parte e soprattutto sempre smarcati. Solo nel finale ci fu la tardiva riscossa valdardese con reti di Potop e Alberti a salvare l’onore. Ovviamente ora qualcosa è cambiato e se ci sarà la giusta carica il Fiorenzuola venderà cara la pelle. Il Martelli tradizionalmente è stato teatro di belle prove rossonere.

Probabili formazioni

MANTOVA (4-2-3-1): Festa; Radaelli, Redolfi, De Maio, Celesia; Burrai, Muroni; Galuppini, Debenedetti, Fiori; Mensah. A disposizione: Napoli, Sonzogni, Brignani, Cavalli, Panizzi, Maggioni, Wieser, Argint, Bani, Fedel, Trimboli, Bombagi, Giacomelli, Bragantini, Monachello. Allenatore: Possanzini, in panchina il vice Massolini.

FIORENZUOLA (4-3-3): Sorzi; Sussi, Bondioli, Potop, Maffei; Musatti, Mora, Oneto; D’Amico, Alberti, Bocic. A disposizione: Bertozzi, Roteglia, Gentile, Reali, Brogni, Nelli, Popovic, Seck, Morello, Di Gesù, Anelli, Gonzi. Allenatore: Tabbiani.

Arbitro: Gauzolino di Torino