Lega Pro, Fiorenzuola ospita la Pro Patria: partita chiave per la salvezza

Il Fiorenzuola a caccia di punti salvezza riceve la Pro Patria. Mister Tabbiani senza Oneto, Di Gesù, Cremonesi e Ceravolo. Fischio di inizio alle 14.00 di sabato 23 marzo 2024.

Lega pro, partita chiave per la salvezza

Si è chiusa una pagina con un ciclo molto complicato contro una serie di big che comunque ha fruttato quattro sostanziosi punti e se ne apre immediatamente un’ altra, sulla carta, più abbordabile. È il tempo dello sprint finale, sei partite che decideranno il destino del Fiorenzuola: play out o salvezza diretta. Importante cominciare bene e soprattutto non fermarsi per non disperdere quanto accumulato. Anche perché tra oggi e domani si giocano partite in chiave salvezza che di riflesso interessano pure i colori rossoneri. A Crema ci sarà lo scontro diretto tra Pergolettese e Novara, formazioni che precedono di poco il Fiorenzuola, la Pro Sesto si gioca ancora delle speranze in casa dell’Albinoleffe e nel mirino delle pericolanti ora c’è finito un Arzignano in crisi che se la vede col Renate.

Le probabili formazioni

FIORENZUOLA (4-3-3): Sorzi; Sussi, Potop, Bondioli; Maffei; Nelli, Mora, Musatti; D’Amico, Alberti, Morello. A disposizione: Bertozzi, Roteglia, Gentile, Brogni, Reali, Anelli, Seck, Gonzi, Popovic, Bocic. Allenatore: Tabbiani.

PRO PATRIA (3-4-2-1): Rovida; Saporetti, Minelli, Moretti; Somma, Ferri, Fietta, Ndrecka; Stanzani, Pitou; Castelli. A disposizione: Bongini, Mangano, Bashi, Bertoni, Citterio, Ghioldi, Marano, Piran, Renault, Curatolo, Parker, Lombardoni, Mallamo, Marano. Allenatore: Colombo.