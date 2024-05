Fiorenzuola, al via i playout: per restare in Serie C bisogna battere il Novara

Adesso sì che si può veramente parlare di ultima spiaggia per un Fiorenzuola, con i rossoneri che devono superare lo scoglio Novara se intendono giocare in Serie C anche il prossimo anno.

il primo dei due incroci decisivi

Scatta domenica 12 maggio alle 18.00 al Comunale il turno di playout per i rossoneri, chiamati a vincere almeno una delle due partite contro i piemontesi per garantirsi la permanenza nei professionisti. Servirà un Fiore ben diverso da quello visto nell’ultimo turno di regular season, battuto per 2-0 proprio dallo stesso Novara, per partire bene in questa gara di andata e poi giocarsi il tutto per tutto al Piola nel ritorno che sarà domenica prossima.

la probabile formazione

Scelte obbligate per mister Tabbiani che potrà schierare la formazione migliore e partire all’attacco, con Sorzi in porta e la linea di difesa formata da Sussi, Potop, Cremonesi e Maffei, centrocampo a tre con Oneto, Mora e Nelli e in avanti il tridente con Ceravolo in vantaggio su Alberti nel ruolo di punta centrale affiancato da Bocic e D’Amico