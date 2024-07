Ciclismo su pista, Thomas domina nell’Omnium alla 6 Giorni: i risultati di lunedì

Una delle gare più attese di questa 6 Giorni delle Rose, gara internazionale di ciclismo su pista ospitata al velodromo di Fiorenzuola, l’omnium maschile Gran Premio BFT Burzoni, non ha deluso le aspettative: il francese Benjamin Thomas, cinque volte campione del mondo su pista (e vincitore di una splendida tappa un mese e mezzo fa al Giro d’Italia) si è imposto al termine di una bellissima corsa a punti finale totalizzando 139 punti, con un altro fuoriclasse al secondo posto, Elia Viviani (128 punti).

Terzo l’australiano Liam Walsh, arrivato a 127 punti.

È stato questo il piatto forte della terza serata della grande manifestazione in corso fino a giovedì.

i risultati delle gare maschili

Il programma della giornata, con l’inizio slittato di un’ora causa maltempo, ha visto la necessità di svolgere la qualificazione per l’omnium, date le tante iscrizioni. Poi la gara è iniziata con lo scratch, che ha visto l’australiano Liam Walsh imporsi davanti ad Elia Viviani, Ivan Smirnov e Benjamin Thomas, tutti corridori che, insieme ad altri tre, avevano guadagnato il giro. Nella tempo race azione di Thomas e Viviani, con il francese che si è imposto davanti all’azzurro, terzo Walsh. Sfida tra i grandi favoriti pure nell’eliminazione: allo sprint finale è stato Viviani ad avere la meglio su Thomas, con l’altro italiano Sierra terzo e Walsh quarto.

Così i migliori sono partiti quasi alla pari nella corsa a punti finale di 60 giri che ha deciso l’omnium Gran Premio BFT Burzoni, un antipasto di ciò che sarà questa gara fra un mese ai Giochi Olimpici di Parigi. A premiare i primi tre sul podio sono stati Gian Luca Andrina della BFT Burzoni e la consigliera Uci Daniela Isetti.

le gare femminili

In questa terza serata è anche iniziata la madison femminile, comprensiva anche della prova del giro lanciato. La madison di questa sera (se ne correrà un’altra domani e l’ultima mercoledì) è stata vinta dalla coppia polacca della Rosti formata da Patrycia Lorkowska e Maja Tracka, che hanno totalizzato 20 punti, otto in più delle australiane Sally Carter e Keira Will (Bussandri), terze le ceche Gabriela Bartova e Barbora Nemcova (Acef). Successo polacco anche nel giro lanciato, con Eliza Rabazynska e Martyna Szcesna, coppia in maglia Falco, che hanno fermato il cronometro sul tempo di 24”174.

A fine serata le polacche Lorkowska e Tracka hanno indossato la maglia bianca Siderpighi della generale.

il programma di martedì

Non resta che sintonizzarsi sulle gare di stasera, martedì 2 luglio: alle 20.30 è in programma l’inseguimento Donne Under 23 Gran Premio Cattadori Orvi, la Madison maschile, la Madison femminile e il giro lanciato maschile.