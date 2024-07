Stasera si chiude la Sei giorni delle rose, ieri madison decisa all’ultimo sprint

Al Velodromo “Attilio Pavesi” di Fiorenzuola si è chiusa la quinta e penultima serata di questa edizione della 6 Giorni delle Rose Internazionale, nella quale è stata incoronata la coppia vincitrice della madison.

Mentre prosegue la gara a coppie maschile, che si chiuderà stasera, giovedì 4 luglio, nell’atto conclusivo della 6 giorni.

i vincitori della penultima serata

Successo delle ceche Barbora Nemcova e Gabriela Bartova, che in un’emozionante finale, all’ultimo giro, hanno superato le polacche Patrycja Lorkowska e Maja Tracka, scivolate alla fine al terzo posto, superate anche dalla coppia australiana composta da Sally Carter e Keira Will. Alle vincitrici è andata la maglia bianca Siderpighi.

Nella madison della penultima serata la vittoria è stata degli australiani Liam Walsh e Graeme Frislie, che hanno totalizzato 41 punti, tre in più di Gonov e Smirnov, sfilando proprio a questi la maglia bianca di leader Siderpighi.

Stasera partiranno con due punti di vantaggio sulla seconda coppia, in una gara che vedrà la finale americana con tutti i punti direttamente in classifica generale. Motivo per cui tutto è ancora possibile, compresi possibili stravolgimenti in classifica.

GRAN PREMIO AURA

Nella quinta serata si è disputato anche l’inseguimento individuale uomini Under 23 – Gran premio Aura, che ha visto tre atleti della Nazionale italiana sul podio: primo della classe Renato Favero in 4’22″927, secondo Etienne Grimod, terzo Niccolò Galli e quarto Yurii Shcherban (Ucraina).

Il gran finale della manifestazione, con spazio anche ai Giovanissimi, partirà alle 19 per concludersi con le due finali di categoria dell’Omnium donne e Madison uomini.