Fiorenzuola, ufficiale il ritorno del direttore sportivo Simone Di Battista

Il Fiorenzuola ha comunicato ufficialmente il ritorno, con un contratto annuale, del direttore sportivo Simone Di Battista. Si tratta di un ritorno in rossonero, dove era stato dal 2017 al 2020, conquistando in ogni stagione un piazzamento Playoff in Serie D.

Gli ottimi risultati conseguiti lo avevano portato dapprima al salto di categoria in Serie C con il Piacenza Calcio e successivamente a ricevere la chiamata della Cremonese, come responsabile scouting.

Nella scorsa stagione Di Battista è stato in forza al Novara, prima di ritornare con grande entusiasmo in rossonero.