Fiorenzuola, al via la stagione estiva del cinema Capitol: undici film da non perdere

Tutto pronto per la ventitreesima edizione della stagione estiva del cinema Capitol di Fiorenzuola. Iniziativa culturale promossa dalla cooperativa Galassia Gutenberg in collaborazione con l’amministrazione comunale, l’associazione Genitori di Fiorenzuola d’Arda e l’oratorio “San Fiorenzo”.

La rassegna cinematografica, al via martedì 16 luglio, si svolgerà complessivamente su diciotto serate – in cui verranno proiettati undici film – nel chiostro dell’ex asilo “Lucca” di via Giovanni da Fiorenzuola, dove l’arena estiva fiorenzuolana tornerà dopo diversi anni di assenza.

“Dalla prima stagione dell’arena cinematografica estiva, nel 2002, sono trascorsi ventitré anni. È cambiato il mondo: nel panorama cinematografico, a farla da padrone, oggi, sono le piattaforme di streaming”, le parole di Mario Ferrari, presidente della cooperativa Galassia Gutenberg.

“Dai grandi numeri di un tempo siamo così passati alla nicchia di oggi, ai pochi sparuti

spettatori che non smettono di chiedere al cinema quello che il cinema ha sempre dato loro: la magia della luce che si spegne e dello schermo che si illumina. All’aperto questa magia in parte si stempera, perché le arene assomigliano più al salotto di casa, ma si riempie di altre suggestioni legate alla location: per questo abbiamo cercato di ritornare nella splendida location del chiostro dell’ex asilo “Lucca”. È questa la principale novità di questa edizione, oltre alle rassegne che si intersecano e integrano a vicenda”.

La programmazione estiva comprenderà infatti quattro cicli di sotto-rassegne: “Angeli e demoni”, dedicata alla tematica del sociale; “Italia povera Italia”, incentrata sulle

tematiche sociali riguardanti il Paese; “Nostra madre terra”, concentrata sulle tematiche ambientali, e “La grande poesia delle cause perse”, vicende di grande forza ed emozione per il pubblico.

“L’arena estiva prosegue la propria tradizione con continuità e l’ambizione di portare a Fiorenzuola sia titoli capaci di ottenere un vasto seguito, così come titoli meno noti ma non per questo meno meritevoli di essere conosciuti dal pubblico di Fiorenzuola d’Arda, grazie allo spirito di servizio culturale ottimamente interpretato dalla cooperativa Gutenberg”, ha aggiunto l’Assessore alla cultura del Comune di Fiorenzuola d’Arda, Massimiliano Morganti.

Soddisfatto anche il sindaco Romeo Gandolfi: “Confermiamo la bontà dell’iniziativa dell’arena estiva e della sua programmazione, con cui si ribadisce il ruolo educativo

che spetta al cinema, non soltanto un semplice veicolo di trasmissione di film”.

“Sosteniamo la rassegna estiva che si propone, con la sua programmazione e le sue tematiche, pienamente in linea con le attività realizzate dall’oratorio e la sua utenza, ossia le famiglie e i nostri giovani, ha concluso Andrea Dadomo, in rappresentanza dell’oratorio “San Fiorenzo” insieme a Francesco Marchelli.

Il calendario della rassegna cinematografica

Martedì 16 luglio: “Nata per te” di Fabio Mollo (Italia, 2023), all’interno della sottorassegna “Angeli

e demoni”

Mercoledì 17 luglio: “Niente da perdere” di Delphine Deloget (Francia, 2023), all’interno della

sottorassegna “Angeli e demoni”

Giovedì 18 luglio: “Sulle ali dell’avventura di Nicolas Vanier (Francia, 2022)

Venerdì 19 luglio: “Niente da perdere” di Delphine Deloget (Francia, 2023), all’interno della

sottorassegna “Angeli e demoni”

Martedì 23 luglio: “Palazzina Laf”, di Michele Riondino (Italia, 2023), all’interno della sottorassegna

“Italia povera Italia”

Mercoledì 24 luglio: “Dogman” di Luc Besson (Francia, 2023), all’interno della sottorassegna “La

grande poesia delle cause perse”

Giovedì 25 luglio: “Palazzina Laf”, di Michele Riondino (Italia, 2023), all’interno della sottorassegna

“Italia povera Italia”

Venerdì 26 luglio: “Dogman” di Luc Besson (Francia, 2023), all’interno della sottorassegna “La

grande poesia delle cause perse”

Martedì 30 luglio: “Un altro Ferragosto” di Paolo Virzì (Italia, 2023), all’interno della sottorassegna

“Italia povera Italia”

Mercoledì 31 luglio: “Foglie al vento” di Aki Kaurismaki (Finlandia, 2024), all’interno della

sottorassegna “La grande poesia delle cause perse”

Giovedì 1 agosto: “Un altro Ferragosto” di Paolo Virzì (Italia, 2023), all’interno della sottorassegna

“Italia povera Italia”

Venerdì 2 agosto: “Foglie al vento” di Aki Kaurismaki (Finlandia, 2024), all’interno della

sottorassegna “La grande poesia delle cause perse”

Martedì 6 agosto: “Comandante” di Edoardo De Angelis (Italia, 2023)

Mercoledì 7 agosto: “Le ravissement”, di Iris Kaltenbaeck (Francia, 2023), all’interno della

sottorassegna “Angeli e demoni”

Giovedì 8 agosto: “Storm boy” di Shawn Seet (Canada, 2019), all’interno della sottorassegna “Nostra

madre terra”

Venerdì 9 agosto: “Comandante” di Edoardo De Angelis (Italia, 2023)

Mercoledì 4 settembre: “Il coraggio di Blanche” di Valéne Donzelli (Francia, 2023), all’interno della

sottorassegna “Angeli e demoni”

Giovedì 5 settembre: “Il coraggio di Blanche” di Valéne Donzelli (Francia, 2023), all’interno della

sottorassegna “Angeli e demoni”

Tutte le proiezioni inizieranno alle 21.30.