Gian Piero Lauciello è il nuovo ingresso rossonero del Fiorenzuola Calcio

Un anno in rossonero per Gian Piero Lauciello. Trequartista classe 2003, vestirà la maglia dell’U.S. Fiorenzuola 1922 per la prossima stagione.

Lauciello è cresciuto nel settore giovanile della Cremonese, squadra con cui è arrivato a totalizzare 38 presenze nell’Under 19. Reduce di due stagioni di grande crescita al Borgosesia Calcio: in Serie D Girone A sono infatti 24 le presenze nella stagione 2022/2023, con 1 rete personale, cui segue un’importante stagione nel 2023/2024 con 31 presenze e 5 reti personali.

Gian Piero Lauciello sarà a disposizione di Mister Vincenzo Cammaroto e del suo staff a partire da lunedì 22 luglio, quando inizierà il ritiro rossonero a Fiorenzuola.