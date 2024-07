Il Fiorenzuola rinforza la fascia con il jolly mancino Lorenzo Niccolai

In vista della nuova stagione di Serie D il Fiorenzuola puntella la corsia mancina con il “jolly” Lorenzo Niccolai. Il classe 2005 cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta nasce come esterno basso, ma può tranquillamente destreggiarsi anche come esterno d’attacco. Nella scorsa stagione Niccolai è protagonista assoluto da Under nel Desenzano Calcio in Serie D Girone B, dove totalizza 32 presenze complessivamente. Una bella freccia nella faretra rossonera.