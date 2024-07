Teatro di Fiorenzuola, da Paolo Rossi a Michele Placido: la nuova stagione

Arriverà in concerto anche il “Premio Oscar” Nicola Piovani nella prossima stagione di prosa del Teatro Verdi di Fiorenzuola diretta da Mino Manni.

Sarà un cartellone di grandi nomi: da Paolo Rossi a Ottavia Piccolo, da Alessandro Haber a Michele Placido, da Emilio Solfrizzi a Monica Guerritore. Sono soltanto alcune delle anticipazioni fornite dal direttore Manni, coadiuvato dai funzionari comunali dell’ufficio cultura e dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Romeo Gandolfi.

“Nulla si sa, tutto si immagina” è il titolo felliniano annunciato da Manni che fa da filo conduttore della stagione 2024/2025. “In un periodo storico in cui tutti vogliono sapere tutto e si sentono in diritto di dire la propria esprimendo concetti definitivi – ha spiegato il direttore artistico – rivendichiamo la capacità e la necessità peculiare del teatro, quella di esprimere dubbi, spalancare l’immaginazione, metaforizzare anche il brutto della vita, aprire al dialogo, che è sempre fatto anche e soprattutto di domande”.

sipario alzato dall’8 ottobre

Il sipario si alzerà come da tradizione l’8 ottobre (171° compleanno per il Teatro Verdi), con l’omaggio a Puccini “Un bel dì vedremo” del maestro Paolo Bosisio, nel centenario della morte del grande compositore. Rossi porterà la sua “Stand-up classic” e Placido il suo Pirandello, “Trilogia di un visionario”. Haber affronterà Italo Svevo, “La coscienza di Zeno”. Solfrizzi accenderà la commedia con “L’anatra all’arancia”. La Guerritore interpreterà “Donne prigioniere di amori straordinari” mentre la Piccolo onorerà la Festa della Liberazione il 25 aprile con “Matteotti, anatomia di un fascismo”. Il concerto di Piovani sarà un tributo alle più belle colonne sonore dei film di Fellini, con la partecipazione del Balletto di Siena per uno speciale omaggio a “La dolce vita”.

La stagione, sostenuta dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano e dalla Banca di Piacenza, conterà anche sulla presenza di Giacomo Poretti, Maddalena Crippa, Edoardo Siravo e di alcuni concerti, dalla Greenlight Blues Band alle eccellenze piacentine Georgia Ciavatta con il collettivo Isola e Giuliano Ligabue con un concerto dedicato a Frank Sinatra. Il calendario ufficiale sarà presentato nelle prossime settimane, con tutte le date e le informazioni di biglietteria, ticket e abbonamenti.