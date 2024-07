Arte, musica e paesaggi mozzafiato. In 2mila tra le meraviglie della Calancata

Una passeggiata tra natura, arte e musica. Una ricetta semplice quanto speciale che non delude mai, anzi, stupisce. Circa duemila persone si sono letteralmente immerse al calare del sole tra i meravigliosi paesaggi offerti dalle colline della Val d’Arda e della Val Chiavenna per la quinta edizione della Calancata.

Un grande successo per Pft Events, Pro loco Lugagnano e Wava Aps che hanno organizzato un percorso di otto chilometri tra i Calanchi del monte Giogo dove le luci del tramonto abbracciano quelle proposte da artisti, gruppi musicali e vere e proprie discoteche a cielo aperto. L’evento da tutto esaurito è iniziato e finito nella meravigliosa cornice offerta da località Torricella di Chiavenna Rocchetta.

Un inno alla bellezza

Gruppi di amici, famiglie e coppie di fidanzati hanno vissuto un’esperienza all’insegna della bellezza, della natura e a ritmo di musiche particolari come quelle espresse dal concerto Reggae di Tuculianti o dall’apprezzatissimo polistrumentista Tai. Senza dimenticare la musica elettronica ad alta quota di Teepee. I panorami offerti dalle colline sopra Lugagnano hanno fatto da sfondo anche all’arte e alla bravura espresse da Davide Morelli con le sue installazioni luminose e da Fabio Guarino che ha dipinto davanti a tutti un quadro mozzafiato al centro del primo ristoro.

“Un’esperienza fantastica” afferma con gioia un gruppo di amici. i quasi 2mila partecipanti sono arrivati da tutta la provincia di Piacenza, ma anche da ben oltre. “Noi arriviamo da Milano – afferma un giovane -. Non sapevamo bene cosa aspettarci all’inizio, ma adesso non possiamo che essere entusiasti. E’ un evento che riesce a mettere insieme diversi generi e diverse tipologie di bellezza in maniera impeccabile. “A parte le lunghe code per bere una birretta ai ristori è stato tutto fantastico” scherza un altro ragazzo. “Camminare, ridere e ballare bastano questi verbi per descrivere come dovrebbe essere una bella serata in compagnia e qui tutto questo c’è” sottolinea una ragazza mentre ammira il panorama.

La quinta edizione è terminata con una grande festa a Torricella dove i Mighty Nineties hanno fatto dimenticare a tutti le fatiche del percorso con le grandi hit del passato. Ancora una volta la Val d’Arda e la Val Chiavenna hanno sfoggiato nel miglior modo possibile tutte le loro bellezze.