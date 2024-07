Il teatro Giuseppe Verdi di Fiorenzuola presenta la stagione 2024-2025

Presentata la nuova stagione del teatro Giuseppe Verdi di Fiorenzuola intitolata “Nulla si sa, tutto si immagina“, nome che omaggia il regista riminese Federico Fellini. L’evento clou della programmazione sarà il concerto di Nicola Piovani che presenterà alcune delle più celebri colonne sonore dei film di Fellini.

il programma degli spettacoli

La rassegna si aprirà il prossimo 8 ottobre con “Un bel dì vedremo” spettacolo interpretato da Paolo Bosisio e dedicato a Giacomo Puccini, gli altri eventi che calcheranno il palco del Verdi sono “Falstaff e le allegre comari di Windsor” con Edoardo Siravo, la commedia “L’anatra all’arancia” con Emilio Solfrizzi, “La coscienza di Zeno” a cura di Alessandro Haber, Michele Placido con “Pirandello – trilogia di un visionario”, Monica Guerritore con “Donne prigioniere di amori straordinari” e Giacomo Poretti in “Condominio mon amour”, infine, chiuderà la stagione il 25 aprile 2025 Ottavia Piccolo con “Matteotti, anatomia di un fascismo”.

Le parole del direttore mino manni

“Negli anni – ha esordito Manni – la qualità delle stagioni è sempre migliorata: abbiamo cercato di portare a Fiorenzuola d’Arda artisti sempre più bravi, tra cui Gabriele Lavia, Massimo Popolizio, Elisabetta Pozzi, Alice, Umberto Orsini, Tullio Solenghi, Ale e Franz, Lino Guanciale: artisti importanti che hanno supportato la nostra idea di trasmettere qualità per rivitalizzare la nostra cultura. Cerchiamo autori che portino un linguaggio poetico alto, diverso da quello della quotidianità. E così sarà anche nella prossima stagione teatrale, il cui titolo esprime l’idea che, in un’epoca in cui si tende generalmente a voler sapere tutto, il teatro debba aprire al dialogo, al dubbio

e alle domande: attraverso il dialogo possiamo trovare una speranza, porci delle domande e metaforizzare gli aspetti negativi della vita.”