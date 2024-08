È cresciuta tra le fila dell’Alessandria (squadra con la quale ha debuttato in Serie C la scorsa stagione) il nuovo acquisto del Fiorenzuola in vista della prossima stagione di Serie D: si tratta del centrocampista classe 2005 Orso De Ponti, già a disposizione di mister Cammaroto e del suo staff. Per lui un contratto fino al 30 giugno 2027.