Il Lentigione sfrutta le distrazioni del Fiorenzuola, l’amichevole finisce 1-3

Il Lentigione esce alla distanza e batte il Fiorenzuola per 3-1 sul terreno del “Bricchi” nel penultimo allenamento congiunto della stagione prima del debutto ufficiale, previsto per i rossoneri domenica prossima 25 agosto a Crema in Coppa Italia di Serie D.

Prima, giovedì alle 17,30 sempre al Bricchi, ultimo test contro l’Agazzanese.

Il Lentigione chiude il primo tempo in vantaggio per 1-0 grazie ad un calcio piazzato magistralmente battuto da Nanni con la sfera che si infila all’incrocio. Ripresa con un Fiorenzuola molto più incisivo, ma Mosole si mangia il gol del pareggio, poi il portiere ospite Gasparini effettua due super parate su Oboe.

L’errore di Ansaldi, che nel tentativo di avviare l’azione dal basso serve invece un avversario, è il colpo che mette al tappeto i valdardesi. Nanni imbecca Babbi che mette la palla in rete per lo 0-2.

Pasticcio ricambiato in modo diverso cinque minuti dopo, quando Merkaj, il più vivace e convinto nel fare pressing sugli avversari, ruba palla all’incerto Martino e si invola verso la porta ospite infilando il portiere.

Il Lentigione piazza il terzo gol al 44′ con Pastore che finalizza un cross dalla destra.