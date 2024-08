Pro loco di Castell’Arquato, il nuovo direttivo: giovane, entusiasta e con tante idee

La Pro loco di Castell’Arquato ha un nuovo direttivo: i componenti sono stati eletti all’unanimità e rimarranno in carica fino al 2027.

IL NUOVO direttivo

Il presidente è Carlo Tagliaferri, 34 anni, fotografo professionista e consigliere dei precedenti direttivi. Il suo vice è Alberto Caffarena, 21 anni, studente di ingegneria meccanica al Politecnico di Milano. La segretaria è nelle mani di Benedetta Bisi, 19 anni, piacentina, ma arquatese di adozione: da anni attivissima nella Pro Loco arquatese, è all’inizio della carriera universitaria in giurisprudenza. La tesoreria è invece gestita da Giorgio Bersani, 24 anni, in procinto di laurearsi in ingegneria elettronica presso l’Università di Parma. Sono consiglieri il 21 enne Paolo Cavozzi, arquatese iscritto all’Istituto Pantheon di Milano, Filippo Marchi, 24 anni, Luca Tortellotti, 26 anni, entrambi arquatesi con un’attività in proprio nel territorio.

la mission

Il neopresidente, Carlo Tagliaferri, ha illustrato quella che sarà la mission: “Partiremo dall’enorme lavoro svolto con dedizione e sacrificio dal direttivo uscente e lavoreremo per una sempre maggiore valorizzazione del territorio di Castell’Arquato. Intendiamo collaborare costantemente con le altre associazioni arquatesi che come noi si fondano sul volontariato e sull’amore per il nostro territorio e con l’amministrazione di Castell’Arquato”.

i primi eventi in programma

La nuova Pro loco annuncia già i prossimi eventi tra i quali il concerto di musica classica in programma il 6 settembre nel Parco delle Driadi e la Festa delle castagne nella prima settimana di ottobre organizzata dalla sezione arquatese di Avis durante la quale la Pro loco allestirà i suoi stand gastronomici. Gli eventi non si fermeranno qui, proseguiranno fino all’ultimo evento dell’anno in cui è prevista la mostra “Un Mondo di Presepi”.