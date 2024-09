La zampata di Oboe stende il Sasso Marconi: Fiorenzuola bello e concreto

Il Fiorenzuola conferma l’ottimo inizio di stagione, vince sul campo del Sasso Marconi e sale a 4 punti dopo due giornate nel girone D di serie D. Decide un gol di Oboe al 57′.

I primi 15 minuti sono molto garibaldini da entrambi i lati, con Nagy che sugli sviluppi del primo calcio d’angolo per i rossoneri al 19’ stacca di testa ma trova la deviazione quasi sulla linea della difesa di Mister Pedrelli. Deme Serigne al 25’ prova a mettere le ali sulla fascia destra per il Sasso Marconi; ma il suo traversone defilato trova un attento Gilli in uscita bassa.

Michael semina il panico nell’area rossonera al 34’, con il suo mancino forte sul primo palo che viene deviato ottimamente in corner da Gilli.

A inizio ripresa il Fiorenzuola cambia due uomini dopo pochi minuti, con Oboe e Sette a rilevare Gozzerini e Gavioli. La squadra di Cammaroto passa in vantaggio al 57’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo dalla destra, con Oboe che è bravo a mettere alle spalle di Celeste sul primo palo.

Il Sasso Marconi reagisce con la punizione di Armaroli al 70’, ma il mancino dai 25 metri viene messo in angolo da un attento Gilli.

La stanchezza comincia ad accusarsi per entrambe le formazioni, con le panchine che svuotano in fretta le proprie opzioni per i cambi.

Niccolai con una chiusura importante su traversone dalla destra sventa una potenziale minaccia per i rossoneri allo scoccare del 90’, con il Fiorenzuola che nonostante la pressione nel finale non subisce particolari grattacapi dalle parti di capitan Gilli.

Fiorenzuola che vola nelle zone alte della classifica, domenica prossima l’attesa sfida casalinga con il Piacenza.

IL TABELLINO DI SASSO MARCONI-FIORENZUOLA

Sasso Marconi-Fiorenzuola 0-1

Sasso Marconi: Celeste; Tarozzi; Montanaro; Geroni (73’ Jassey); Cudini; Cinquegrana (79’ Pirazzoli); Michael (79’ Pelloni); Pampaloni; Mancini (63’ Galassi); Armaroli (79’ Marcaletti); Deme Serigne. All. Pedrelli. A disposizione: Bisazza; Barattini; Bonfiglioli; Lisanti.

U.S. Fiorenzuola: Gilli; Finardi; Ronchi; Gozzerini (53’ Oboe); Mosole (83’ Ghibaudo); Gavioli (53’ Sette); Lori; Sementa (80’ Lauciello); Tringali; Nagy; De Ponti (65’ Niccolai). All. Cammaroto. A disposizione: Cabrini; Trovade; Bran; De Simone.

Arbitro: Targhetta da Castelfranco Veneto

Rete: 57’ Oboe (F)