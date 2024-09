Ligabue canta “Certe notti” all’autogrill di Fiorenzuola davanti a un centinaio di fan

“Sapete certe notti coi bar che sono chiusi e al primo autogrill c’è chi festeggerà”. E così è stato. Luciano Ligabue ha organizzato un concerto a sorpresa nell’area attorno all’autogrill di Fiorenzuola per annunciare l’atteso ritorno, dopo vent’anni, di Campovolo.

“Siete qui per questo motivo, per festeggiare in anticipo la festa che faremo l’anno prossimo, perché l’anno prossimo, il 21 di giugno, ci vediamo a Campovolo”. L’annuncio del cantante di Correggio tra gli applausi e le grida di un centinaio di iscritti al “Ligabue fanclub” davanti all’area di sosta lungo l’autostrada A21.

“Al primo autogrill c’è chi festeggerà”

“Saranno i 20 anni dal primo Campovolo e i 30 anni da ‘Buon Compleanno Elvis’ e da ‘Certe Notti’”, ha commentato il Liga che dopo le 23 di ieri sera, domenica 29 settembre, ha fatto cantare oltre che i suoi fan – che fino all’ultimo non erano a conoscenza del luogo del mini concerto – decine di automobilisti incuriositi dall’atmosfera rock che si respirava attorno all’area di sosta.

E così la frase “al primo autogrill c’è chi festeggerà” del celebre brano “Certe notti” è diventata realtà proprio in provincia di Piacenza. Un evento difficile da dimenticare per i pochi fortunati presenti.