Finale amaro per i Fiorenzuola Bees: Omegna vince 75-70

I Fiorenzuola Bees chiudono il proprio ciclo di tre partite in sette giorni con una sconfitta 75-70 sul parquet della Paffoni Omegna, che non macchia un buon inizio in questo campionato di Serie B Nazionale. Il primo quarto è caratterizzato da grande energia da parte di entrambe le squadre, con i Bees che cercano di contrastare Corgnati e Misters con la classe di Pavlovic e Venturoli. Negri prova a proseguire il suo ottimo momento di forma, ma Omegna con Stepanovic chiude il primo parziale sul 16-15 per i padroni di casa. Omegna prova ad azzannare la partita ad inizio secondo quarto, aprendo un parziale shock da 15-0 grazie soprattutto ad un Corgnati on fire. Pavlovic accende i fari e mostra la via a Fiorenzuola con 2 triple consecutive che fanno trovare la luce in fondo al tunnel ai Bees al 16’ sul -5. Seck inchioda la schiacciata, con ancora Pavlovic bravo a chiudere il secondo quarto con un gap solo di 1 punti, un bottino importante per i Bees considerato il break da 15-0 subito.

Fiorenzuola mette il naso avanti al rientro dagli spogliatoi, con il gioco da 3 punti di Negri in contropiede al 22’ che consegna agli uomini di Dalmonte il 35-40. Balanzoni prova a mettersi in luce sotto le plance, ma Venturoli arriva alla doppia cifra personale in una partita solidissima e tiene i valdardesi. 41-45 al 25’. Paolin con il contropiede al 29’ fa tornare a -1 Omegna, con Stepanovic che lo segue e con una tripla pesante come il piombo cambia nuovamente il leader della gara. 55-53 Omegna e fine terzo quarto. La squadra di coach Eliantonio riesce a recuperare diversi rimbalzi offensivi ad inizio dell’ultimo parziale, subendo falli e tirando liberi che le consentono di rimanere avanti 59-55 al 32’. Seck dal pitturato inventa il semigancio del -1, ma Corgnati risponde presente con la tripla. Pavlovic e Venturoli con due canestri di pura classe impattano nuovamente la sfida sul 64-64, ma capitan Balanzoni alza la voce sotto le plance al 37’ mantenendo il vantaggio per i padroni di casa. È ancora Balanzoni a far allungare in modo decisivo Omegna (72-64 al 38’), ma Galassi prova con la tripla dall’angolo a dare l’ultimo alito di speranza ai Bees. È Ferraro sull’assist di Corgnati a chiudere la sfida con la tripla dall’angolo. Finisce 75-70 per Omegna, che sale a 4 punti in graduatoria e lascia a 2 la squadra di coach Dalmonte.

IL TABELLINO

Paffoni Fulgor Omegna vs Fiorenzuola Bees 75-70 (16-15; 33-32; 55-53)

Fulgor Omegna: Mazzantini 7; Bellarosa; Paolin 9; Maruca; Ferraro 8; Corgnati 17; Balanzoni 15; Stepanovic 8; Misters 11; Tambwe ne; Terenzi ne. All. Eliantonio

Fiorenzuola Bees: Pavlovic 21; Biorac 2; Galassi 8; Venturoli 16; Bottioni; Clerici; Seck 11; Voltolini ne; Guaccio; Gayè 3; Negri 9; Redini ne. All. Dalmonte