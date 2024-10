Fiorenzuola cuore e corsa, il gol di De Ponti rimonta l’Imolese: finisce 1-1

Un solo punto, ottenuto in rimonta, ma pesante perché arrivato al cospetto di una avversaria parsa superiore. Terza gara senza successo per il Fiorenzuola, ma l’1-1 con l’Imolese può essere accolto con favore dalla squadra di Cammaroto, reduce da due ko.

Il botta e risposta è tra Garavini e De Ponti, ma nel corso di 90’ andati in scena su ritmi notevoli e caratterizzati da un rigore fallito da Raffini (gran parata di Gilli sullo 0-0) e due legni centrati nella stessa azione dai padroni di casa.

L’Imolese ha impiegato pochi minuti per far capire quali fossero le intenzioni romagnole: dominio assoluto del gioco e costanti pericoli sulle corsie esterne portati da l’undici di D’Amore. Pronti-via e il tocco di mano in area di rigore di Gozzerini ha significato penalty: ci ha pensato Gilli a ipnotizzare Raffini e a ridare ossigeno ai suoi.

Tenera però l’opposizione dei rossoneri sulle avanzate esterne dei romagnoli e la costante sensazione di superiorità ospite si è concretizzata alla mezz’ora: il tiro cross di Gavarini da sinistra ha beffato Gilli per il meritato vantaggio dell’Imolese. Che non ha placato gli ardori, ma ha subito nel finale il moto d’orgoglio valdardese.

A 8′ dall’intervallo è stata clamorosa la doppia chance valdardese: prima il destro a giro di Gozzerini si è stampato sul palo lontano, il tap in da zero metri di testa dello sciagurato Sette ha fatto tintinnare la traversa.

Presagio sinistro in vista di una ripresa in cui Cammaroto ha gettato nella mischia anche Oboe, fornendo al centravanti Gozzerini maggior supporto. Risultati pochini, anzi è stata l’Imolese a sfiorare il raddoppio con la spaccata di Raffini in area piccola, vanificata da un ritardo che ha salvato ancora il Fiore. Gilli è tornato protagonista nel finale sulla ripartenza fulminea di Gasperoni a sinistra con il baby De Simone, bruciato in volata. A metà frazione, inatteso, il pari: da una punizione di Trovade da destra, con il mancino, De Ponti ha pizzicato di testa il pallone dell’1-1. Una svolta che ha portato il match sui binari dell’equilibrio e di un ritmo notevolmente inferiore. Il Fiorenzuola non ha più rischiato, l’Imolese ha invece smarrito verve e forze per riproporre quanto messo in campo nei primi 45’.

La classifica del Fiore torna a muoversi (cinque punti in altrettante gare), ma non può celare le difficoltà offensive della volenterosa truppa di Cammaroto.

Domenica prossima trasferta a Forlì.