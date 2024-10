Fiorenzuola in casa contro l’Imolese per dare una scossa dopo due stop consecutivi

Deve trovare una scossa dopo due sconfitte consecutive il Fiorenzuola che ha comunque dimostrato in questo inizio di campionato di poter fornire prestazioni all’altezza nonostante non sia ancora arrivata la continuità di risultati.

Chi non ha problemi da questo punto di vista è l’Imolese, reduce da due successi di fila e che proprio oggi, domenica 6 ottobre, con fischio d’inizio alle ore 15 farà visita ai rossoneri nel quinto turno del girone D di Serie D.

Non ci dovrebbero essere particolari cambiamenti da parte di mister Cammaroto che opterà per una formazione molto simile a quella vista nelle prime uscite: avanti dunque con il 3-4-2-1 che vedrà Gilli in porta, difesa a tre Nagy, Ronchi, De Ponti, a centrocampo Lori, Trovade, Tringali e Mosole, in avanti la coppia Merkaj e Gavioli e ballottaggio tra Gozzerini e Oboe per il ruolo di unica punta.