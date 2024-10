Fiorenzuola, dalla cultura al luna park per celebrare San Fiorenzo: il programma

A Fiorenzuola San Fiorenzo è l’occasione per le associazioni, di volontariato e culturali, di animare la città. Lo si è visto bene ieri alla presentazione del mese patronale, avvenuta nella sala dell’orologio del Comune. San Fiorenzo, 17 ottobre, quest’anno cade di giovedì: il clou dei festeggiamenti sarà nel weekend successivo, 19 e 20 ottobre.

La messa patronale sarà alle ore 18 del 17 ottobre in Collegiata. Il sindaco Romeo Gandolfi consegnerà il premio S. Fiorenzo sabato sera 19 ottobre alle 21 nell’ambito del concerto della Corale Città di Fiorenzuola. “Eseguiremo la Messa di Puccini, nel centenario dalla morte – spiega la neo presidente Patrizia Bergonzi – ricordando che “anche la Corale è fatta di volontari”. Il premio intitolato al patrono andrà ai volontari dell’associazione umanitaria Fiorenzuola oltre i confini.

IL CALENDARIO PATRONALE CON LE INIZIATIVE

Sono intervenuti alla conferenza gli amministratori comunali, Francesco Barbera, decano degli spettacoli viaggianti del luna park; Ernesto Barbieri dell’associazione Panificatori che allestirà in piazza Molinari lo stand insieme ai ragazzi di Afadi (associazione familiari disabili) a cui andrà anche il ricavato della vendita di prodotti da forno. Per Fiorenzuola in movimento, presenti Daniela Ceresa e Andrea Tagliaferri che hanno annunciato l’iniziativa del sabato 19 con una passeggiata guidata in 8 tappe; e la domenica con la visita alla Collegiata guidata da don Gianni Vincini e da Franco Ceresa.

Eugenio Fabris ha illustrato la mostra allestita nell’archivio storico comunale (sotterranei dell’ex convento San Giovanni) sulla storia del teatro.

La studiosa Maria Rebecca Orlandi è intervenuta per invitare tutti in auditorium il 25 ottobre, dove presenterà per la prima volta il libro tratto dalla tesi di laurea dove analizza l’architettura tardo gotico sul nostro territorio, con focus sulla Collegiata “capostipite del linguaggio unico padano chiamato “pseudorinascimentale”. A condurre la serata sarà lo storico dell’arte fiorenzuolano Luigi Bello che a sua volta ha dedicato la tesi alla Collegiata, approfondendo il ciclo di affreschi. Franco Nazzani ha illustrato gli eventi del Club Cinefotografico Fiorenzuola che propone Photo ’24 con due splendide mostre e una serie di serate di proiezioni, tutte a ingresso gratuito.

Elvis Mancin organizzatore di Florentia Comics ha ricordato che l’evento (prologo ai festeggiamenti patronali) animerà il centro storico oggi 12 ottobre.

