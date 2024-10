Basket Serie B, trasferta delicata per i Fiorenzuola Bees in casa di Treviglio

I Fiorenzuola Bees di coach Dalmonte tornano in campo a tre giorni dall’ultima sfida e lo fanno per affrontare la sfida del PalaFacchetti, sabato 19 ottobre alle 20.30 contro Treviglio Brianza Basket.

Dopo la bella vittoria casalinga ottenuta ai danni della Logiman Pallacanestro Crema per 85-79, la squadra del presidente Alberti è pronta per la trasferta lombarda con la netta volontà di dare seguito anche a livello di risultati alla bella reazione dimostrata dopo il ko dello scorso weekend contro Agrigento.

Per fare questo, ed aggiungere un mattoncino al proprio percorso, i Bees dovranno cercare di iniziare a dare quella continuità fuori dalle mura amiche attesa fin dalla scorsa stagione. Cercare il blitz a Treviglio sarà tutto fuorché semplice per i Bees, alle prese con problemi di infermeria che hanno limitato la rotazione nella sfida contro Crema, escludendo per tutta la sfida per acciacchi vari Seck, Voltolini e Gayè.