Treviglio travolge i Bees: pesante sconfitta nella sesta giornata di Serie B

6º Giornata Campionato Serie B Nazionale Old Wild West 2024/2025

TAV Treviglio Brianza Basket vs Fiorenzuola Bees 87-46

(24-9; 44-17; 67-28)

Treviglio Brianza Basket: Sergio 8; Drocker 10; Carpi ne; Alibegovic 8; Reati 6; Vecchiola 13; Cagliani 4; Manenti 13; Zanetti 9; Daccó; Abega 6; Marcius 10. All. Villa

Fiorenzuola Bees: Pavlovic 6; Biorac 10; Galassi 11; Venturoli; Bottioni 4; Clerici 5; Seck ne; Voltolini ne; Guaccio 2; Gayè 4; Negri 1; Redini 3. All. Dalmonte

I Fiorenzuola Bees tornano dalla trasferta di Treviglio con un pesante -41 sulle spalle, in una partita in equilibrio solo per i primi 3 minuti di gioco.

Le squadre impattano sul 7-7 al 3’ con una partenza frizzante, ma a seguire la luce dei Bees si spegne e Treviglio si accende con una vera e propria scarica di canestri senza che Fiorenzuola riesca a trovare le contromisure. Reati e Drocker scrivono il 16-7 al 5’ che costringono coach Dalmonte al primo timeout.

Guaccio in contropiede prova a dare animo con la schiacciata ai Bees, ma Sergio con la tripla chiude un primo quarto nettamente a favore dei padroni di casa. 24-9.

Nel secondo quarto Treviglio continua a dare le sue picconate alla partita grazie alla fisicità di Manenti. Vecchiola mette il turbo con due penetrazioni consecutive e scrive 31-9 su un primo tempo a senso unico al 14’.

Pavlovic con 4 punti personali riporta al -20 i Bees al 16’, ma Marcius e Vecchiola danno una nuova spallata alla partita. 38-13 e timeout Dalmonte.

Biorac trova 4 punti personali in un primo tempo arido di soddisfazioni per Fiorenzuola, ma Marcius sotto le plance e’ dominante. Il primo tempo finisce 44-17.

Zanetti fa toccare il massimo vantaggio sul +30 a inizio del terzo parziale alla TAV, con Drocker che lo segue per il +35 con la tripla del 57-22.

Galassi trova 5 punti personali, ma Manenti e Marcius non riescono ad essere arginati da Fiorenzuola. 61-27 al 29’.

Vecchiola con il canestro allo scadere scava un +39 che manda ancora di più i titoli di coda alla sfida. 67-28.

L’ultimo parziale è di puro garbage time, dove Galassi trova un paio di iniziative personali di buona fattura in casa Fiorenzuola. Vecchiola con il reverse al 35’ porta la TAV sul 77-37, mentre la partita scivola via sul canestro dalla linea di fondo con Alibegovic. 83-41 al 38’.

Clerici e Gayè chiudono la sfida sul passivo di 87-46, con un passivo davvero pesante per i Bees sul campo del PalaFacchetti di Treviglio.