Fiorenzuola, trasferta in casa della capolista Altopascio per sperare nel cambio di marcia

Il tempo dei complimenti è finito, ora deve arrivare quello dei punti in cascina per il Fiorenzuola che dopo gli ultimi risultati si trova nei bassifondi del girone D di Serie D. Serve una scossa nei rossoneri per sbloccare definitivamente un inizio di stagione contraddittorio, ma il calendario non dà certamente una mano ai ragazzi di mister Cammaroto che oggi pomeriggio, mercoledì 23 ottobre, con fischio d’inizio alle 15.00 faranno visita al sorprendente Tau Altopascio, formazione che viaggia a gonfie vele al primo posto a punteggio pieno.

Fiore che si trova dunque di fronte a un bivio, con una classifica da smuovere a tutti i costi e un avversario che fin qui ha battuto tutti e invita dunque alla prudenza, Cammaroto si affiderà comunque agli uomini che finora hanno dato maggiori garanzie con Gilli in porta, in difesa De Ponti, Ronchi e Bran, centrocampo a cinque e robusto con Sette, Sementa, Tringali, Gavioli e Lori e in avanti la coppia formata da Gozzerini e Merkaj.