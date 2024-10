“Modo di dire, perché si dice…” Giuseppe Mami racconta la loro storia

Pubblicato ad aprile 2024, “Modo di dire, perché si dice…” di Giuseppe Mami, arquatese classe 1951, è una pietra miliare nella vita dello scrittore, che i detti li sa tutti, anzi il doppio rispetto a quelli raccolti.

Il libro, sostenuto da carpenteria Doro e Riso Scotti, raccoglie espressioni popolari spesso utilizzate, ma di cui più raramente si conosce il significato. Mami si è ispirato al suo professore delle magistrali Ernesto Cremona filologo e glottologo, che gli ha trasmesso la passione per il latino e modi di dire. Una in più, che si aggiunge a quella per i gatti: l’autore ne ha sempre avuti tanti a Case Sparse Mastriano, frazione di Castell’Arquato, dov’è cresciuto. Non a caso il ricavato delle vendite è devoluto al canile di Castell’Arquato per la protezione degli animali.

Appena uscito, il libro è stato regalato ai ragazzi di terza media dell’ IC Castell’Arquato: «Ho ripensato al 1965, quando ero io su quei banchi: auguro loro di perseverare, sempre», racconta Mami.

Una tiratura di trecento copie: le ultime rimaste sono disponibili nelle librerie Romagnosi e Fahrenheit 451 di Piacenza.

Tre detti, tra i duecento presenti

L’origine di Ok

Secondo il Gabrielli noto filologo deriverebbe dalle elezioni americane del 1842 quando Martin Van Bur scelse un nome convenzionale e pensò di adottare il suo paese natio Kinderhok abbreviato in ok. Secondo la più diffusa deriverebbe dalla guerra di secessione americana del 1861 quando alla fine della giornata ok significava zero uccisi.

Prendere in castagna

In latino marro, marronis significa errore, ma nel vernacolo toscano il marrone è anche la castagna. Il detto deriva da questa errata interpretazione.

Passare la notte in bianco

All’epoca della cavalleria ogni aspirante cavaliere doveva passare attraverso la cerimonia dell’investitura. La sera prima il cavaliere veniva vestito di bianco e portato in una cappella dove trascorreva una intera notte disteso per terra.