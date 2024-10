Gozzerini e Oboe stendono lo Zenith Prato: finisce 2-1 e il Fiorenzuola respira

Il Fiorenzuola torna al successo: con lo Zenith Prato, i rossoneri vincono 2-1 e interrompono il momento nero (quattro gare senza vittorie): grazie alla zampate di Gozzerini a inizio ripresa e di Oboe nel finale, mettono le mani su tre punti che mancavano dalla seconda giornata (blitz di Sasso Marconi). Un trionfo quasi liberatorio per la formazione di Cammaroto che resta nella zona a rischio di graduatoria (8 punti in altrettante gare), ma che può guardare alla sfida infrasettimanale di mercoledì con lo United Riccione, ancora al Pavesi, con un pizzico di fiducia in più.

Tre punti meritati quelli conquistati dai valdardesi che si sono presentati con un inedito 3-5-2: Oboe-Gozzerini la coppia offensiva, il baby Fontana confermato nel terzetto di difesa. Finardi a fungere da regista con il supporto dei tecnici Trovade e Lauciello. In panchina Merkaj.

Nel primo tempo sono aleggiati ancora una volta i fantasmi delle ultime uscite: buona intraprendenza piacentina e un’attenzione difensiva in grado di soffocare i tentativi della squadra toscana, ma scarsa incisività nel reparto offensivo. Zenith che ha chiamato in causa Gilli con un paio di tentativi di Vezzi, dopodiché è stato il Fiore ad andare vicino al vantaggio. Prima con un sinistro di Gozzerini che non ha inquadrato lo specchio da posizione favorevole, così come Oboe il cui destro di prima intenzione ha spedito il pallone sopra la traversa. Nel finale di frazione anche due legni, in entrambi i casi piuttosto fortuiti: prima il tiro-cross di Mosole da sinistra che ha pizzicato il palo lontano, poi un corner calciato debolmente ancora da Mosole con il pallone che ha accarezzato il primo montante esterno, prima di spegnersi sul fondo.

Nella ripresa, Ronchi e compagni sono partiti a razzo e hanno trovato il vantaggio: assist delizioso di Mosole, altrettanti delicato il pallonetto di Gozzerini su Brunelli in uscita e 1-0 servito. Primo centro stagionale per il centravanti 24enne, ex Certaldo. Il gol ha regalato maggiore sicurezza agli uomini di Cammaroto e l’undici di Settesoldi si è rivelato avversario piuttosto leggero nel confronto fisico. Un secondo tempo che il Fiore ha controllato in maniera agevole su un terreno sempre più allentato e che ha trasformato la partita in una sorta di battaglia che ha messo a dura prova la tenuta fisica delle due rivali. Pressoché nulli i pericoli dalle parti di Gilli, a 5’ dal termine ci ha pensato il destro alll’angolino di Oboe a griffare il raddoppio. Il terzo palo di giornata centrato da Trovade è stato ultimo sussulto di un Fiorenzuola che ha n pieno recupero ha incassato, da calcio di punizione, la rete della bandiera ospite con il tiro di Cecchi deviata da Oboe. I problemi valdardesi non sono del tutto risolti, ma ci sono tre punti vitali per classifica e morale.

IL TABELLINO DI FIORENZUOLA-ZENITH PRATO 2-1

FIORENZUOLA (3-5-2): Gilli; De Ponti, Ronchi, Fontana (dal 15’ s.t. De Simone); Bran, Lauciello (dal 30’ s.t. Sette), Finardi (dal 15’ s.t. Tringali), Trovade, Mosole (dal 43’ s.t. Niccolai); Gozzerini (dal 32’ s.t. Merkaj), Oboe. (Ansaldi, Ghibaudo, Concari, Valendi). All. Cammaroto

ZENITH PRATO (4-3-1-2): Brunelli; Fiaschi, Tempestini, Cela, Fiore (dal 32’ s.t. Falteri); Saccenti (dal 16’ s.t. Kouassi), Gemignani (dal 16’ s.t. Cecchi), Rosi (dal 41’ s.t. Moretti); Bicchierini (dal 9’ s.t. Toci); Vezzi, Mertiri. (Ianas, Landini, Malpaganti, Messini). All. Settesoldi

Arbitro: Kurti di Mestre

RetI: Gozzerini al 4’, Oboe al 40’ e Cecchi al 48’ s.t.