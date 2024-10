Sete si rivalsa e fame di punti: i Fiorenzuola Bees ospitano San Vendemiano

I Fiorenzuola Bees tornano di fronte al pubblico del PalArquato, dove oggi – domenica 27 ottobre – alle 18.00 sfideranno San Vendemiano. In casa valdardese, dopo il pesante stop contro Treviglio, c’è voglia di riscatto per dimostrare di essere una squadra lontana parente da quella vista sconfitta di ben 41 lunghezze sul campo del PalaFacchetti.

Per fare ciò, i Bees in settimana hanno lavorato duramente per oliare alcuni meccanismi di gioco, integrando nel proprio sistema il nuovo arrivo Stefano Spizzichini, classe 1990 visto nella scorsa stagione con la maglia dell’Esperia Cagliari (15,4 punti di media in 5 partite disputate) prima e poi quella della Virtus Lumezzane in Serie B Nazionale (8,2 punti e 4,4 rimbalzi di media a partita).

I Bees vogliono ripetere la prova di carattere offerta al proprio pubblico contro Crema nello scorso turno infrasettimanale, cercando di dare quella continuità che in questo inizio di campionato è stata probabilmente la parola mancante per i valdardesi, che hanno alternato buone prestazioni ad altre più opache.

In casa Fiorenzuola, con il rientro di Gayè visto già durante la partita contro Treviglio, stanno proseguendo in modo positivo i recuperi degli infortunati Seck e Voltolini, ma lo staff tecnico e medico gialloblu che non ha ancora optato una decisione definitiva sull’effettivo utilizzo dei due in vista della partita contro San Vendemiano.

La Rucker San Vendemiano vista nella vittoria per 87-80 contro Agrigento è stata squadra solida, aggressiva e di grande talento. Ha stupito vedere un inizio di campionato zoppicante per la formazione di coach Aniello (ad oggi con un record di 2 vittorie e 4 sconfitte come i Fiorenzuola Bees), additata dai più ad inizio stagione come una delle corazzate del Girone A di Serie B Nazionale.