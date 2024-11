Basket Serie B, Fiorenzuola in cerca di riscatto nella tana dell’Andrea Costa Imola

Primo centro in trasferta nel mirino per i Fiorenzuola Bees, che oggi – domenica 3 novembre alle 18.00 – sfideranno al PalaRuggi di Imola l’Andrea Costa, una delle due formazioni della città romagnola.

I gialloblù valdardesi allenati da Lorenzo Dalmonte arrivano all’appuntamento dopo l’overtime amaro al PalArquato contro la Rucker San Vendemiano (78-83) che ha strozzato in gola l’urlo di gioia per la terza vittoria. Così, i piacentini sono rimasti a quota quattro punti, mentre l’Andrea Costa ne ha 10, facendo parte del maxi-gruppo di otto formazioni (tra cui Lumezzane che deve recuperare la trasferta a domicilio della Bakery) al secondo posto in scia della capolista Legnano (12).