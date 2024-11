Fiorenzuola: servono altri punti per la serenità, ma il Cittadella è avversario tosto

Quattro punti nelle ultime due partite hanno ridato un po’ di sostanza alla classifica del Fiorenzuola che però a conti fatti si trova in questo momento ancora impantanato nelle zone pericolose dei playout. Serve altro fieno in cascina ma all’orizzonte si intravede una sfida davvero delicata: è quella in casa del Cittadella Vis Modena in programma per oggi pomeriggio, domenica 3 novembre, alle 14.30, con gli avversari che nel primo scorcio di campionato hanno fatto una buonissima impressione, salvo poi fermarsi nelle ultime 5 giornate dove hanno collezionato ben 3 sconfitte.

Sta al Fiorenzuola recitare la parte del corsaro per dare continuità alla striscia positiva, visto il valore dell’avversaria mister Cammaroto potrebbe però presentare in campo un 3-5-2 più robusto a centrocampo con Gilli in porta, difesa con De Ponti, Ronchi e Fontana, a centrocampo Bran, Lauciello, Finardi, Trovade e Mosole e davanti la coppia-gol Gozzerini e Oboe.