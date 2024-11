Fiorenzuola Bees, vittoria al cardiopalma al Palarquato contro Virtus Imola

Un finale al cardiopalma, con Fiorenzuola che ha dilapidato un vantaggio di 17 punti, andando sotto nel punteggio poi fortunatamente recuperando nuovamente contro Virtus Imola degli ex coach Galetti e capitan Ricci, ha consentito ai gialloblu di casa di vincere al Palarquato 87-83 dando un po’ di ossigeno alla classifica dopo 3 sconfitte di fila.

Il risultato si è sbloccato grazie una tripla per Imola con Masciarelli ma Fiorenzuola ha ribaltato il risultato con Bottioni e Pavlovic. Imola ha poi siglato un parziale di 7-0 portandosi sul 10-4 ma anche in questo caso i gialloblu di casa hanno raggiunto e superato gli ospiti portandosi sull’11-7. Primo quarto che si è concluso con il massimo vantaggio per i piacentini sul 19-14.

Vantaggio che si è allungato sul 24-16 a inizio seconda frazione: gialloneri ospiti che a quel punto hanno accusato il colpo tanto da costringere Galetti a chiedere time out per riordinare le idee. Fiorenzuola che però non si è fermata e con un gioco da tre punti di Gaye si è portata sul +14 e poi sul +15 (33-18) con tripla di Galassi e infine sul +17. La Virtus Imola, in virtù anche del limite massimo di falli di squadra raggiunto da Fiorenzuola, è riuscita a risollevarsi sino al 41-31 costringendo coach Dalmonte al timeout. Seconda frazione che è terminata sul 43-35 con Imola che ha dimezzato lo svantaggio.

Dopo l’intervallo, inizio balbettante i Bees hanno cominciato ad aver paura ma Galassi (il migliore dei suoi) ha piazzato un’altra tripla per mantenere gli ospiti a distanza. Imola non si è persa d’animo rosicchiando punto a punto fino a mettere la freccia a 1′ 40” dal termine della terza frazione di gioco 60-59 con Dalmonte costretto al timeout per riordinare le idee e parziale che terminava con gli ospiti in vantaggio di 2, 64-62.

L’ultimo quarto è stato lottato punto a punto fino a metà tempo quando Gaye ha piazzato una tripla che ha portato Fiorenzuola sul +3, 72-69 con timeout richiesto dal coach ospite. Due triple, una per parte, hanno portato il punteggio sul 75-74 per i padroni di casa. Sul finire del tempo, una tripla di Galassi e un gioco da 3 punti di Spizzichini hanno portato il punteggio 81-75 per i Bees. Un finale al cardiopalma, come detto, ha consentito infine a Fiorenzuola di vincere per 87-83.

FIORENZUOLA BEES: Pavlovic 13, Biorac 0, Galassi 23, Venturoli 11, Bottioni 6, Clerici ne, Seck 9, Voltolini 2, Gaye 18, Spizzichini 5, Negri 0, Redini ne. All. Dalmonte

NEUPHARMA VIRTUS IMOLA: Masciarelli 21, Fiusco 0, Morina 2, Valentini 8, Vaulet 13, Magagnoli 0, Vannini ne, Santandrea ne, Anaekwe 16, Kadjividi 8, Ambrosin 5, Ricci 10. All. Galetti

ARBITRI: Foschini e Cieri

PERCENTUALI AL TIRO: Bees 42,9% Imola 47,5%