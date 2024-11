Basket B: Fiorenzuola in casa di Orlandina per centrare il primo successo esterno

Sarà la volta buona? Oggi, domenica 10 novembre, alle 18.00 a Capo d’Orlando i Fiorenzuola Bees cercheranno il primo successo esterno della stagione nel campionato di serie B nazionale maschile (girone A) nel decimo turno d’andata sfidando a domicilio l’Infodrive. Dopo un ottimo inizio (5 vittorie in 7 incontri), i siciliani hanno patito due ko consecutivi, l’ultimo mercoledì al PalaFranzanti nell’overtime contro la Bakery.

Umore opposto, invece, per i gialloblù di Lorenzo Dalmonte, in festa nell’infrasettimanale al PalArquato contro la Virtus Imola chiudendo una striscia negativa di tre sconfitte. Ad aiutare i Bees nella vitoria, le prove di alto livello di Galassi e Gayè (23 e 18 punti personali), a cui si sono sommate le fondamentali triple firmate da Ozren Pavlovic, a oggi il top scorer di Fiorenzuola con 14,7 punti personali di media. Inoltre, preziosi i contributi sotto canestro di Seck e Spizzichini per fermare la rimonta imolese nel secondo tempo. Con questi due punti, i Bees sono saliti a quota 6, mentre Capo d’Orlando vanta 10 mattoncini. Pericolo numero uno dell’Infodrive, la guardia-ala italo-argentina Lucas Fresno (ex Avellino), top scorer siciliano mercoledì contro la Bakery con 24 punti e miglior marcatore dei suoi (oltre 16 punti personali di media).