Fiorenzuola, obiettivo sorpasso: al Pavesi la sfida contro il Corticella

I sette punti conquistati in sette giorni hanno ridato slancio a un Fiorenzuola che ora punta al sorpasso su una diretta concorrente in campionato. I rossoneri ospiteranno oggi, domenica 10 novembre, al Comunale con fischio d’inizio alle 14.30 il Corticella, formazione che, dopo un inizio di stagione incerto, ha ripreso quota. Solo un punto separa le due squadre in classifica: gli avversari, al momento davanti grazie a due vittorie consecutive, hanno mostrato una chiara crescita, come i ragazzi di Cammaroto, che avranno l’opportunità di superarli e avvicinarsi alle zone medio-alte del girone.

Per quanto riguarda la formazione, non dovrebbero esserci grosse sorprese rispetto all’assetto che ha dato maggiori certezze. Cammaroto dovrebbe puntare su un 3-5-2 con Gilli tra i pali; difesa composta da De Ponti, Ronchi e Fontana; a centrocampo Bran, Lauciello, Finardi, Trovade e Mosole; in avanti, la coppia gol Gozzerini-Oboe.