Le api in trasferta non pungono, Fiorenzuola Bees sconfitti a Capo d’Orlando

Il Fiorenzuola deve rinunciare alla prima vittoria esterna dopo la buona prova in Sicilia.

I Bees di Fiorenzuola hanno messo paura a Capo d’Orlando ma alla fine sono usciti dal campo con una sconfitta per 67-63. Gran partita, perlomeno per tre quarti, per le “api” di coach Dalmonte che hanno tenuto testa alla Orlandina presentandosi al 30’ avanti di 7 punti nel punteggio, grazie ad una prova solida. Peccato per l’inizio del quarto conclusivo, con quel break che ha consentito ai padroni di casa di impattare dopo pochi minuti e di mettere la freccia. E nel finale, dopo aver ripreso gli avversari a 2’ dal termine, i tiratori di Fiorenzuola non hanno più trovato la via del canestro permettendo così a Cecchinato, 15 punti alla fine, e a Barattini di piazzare il 4-0 che ha permesso a Capo D’Orlando di vincere. Tra I Bees da segnalare i 15 punti di Pavlovic e gli 11 di Galassi e di Gaye.

CAPO D’ORLANDO 67 FIORENZUOLA BEES 63

(19-14, 33-41, 51-58)

CAPO D’ORLANDO: Cecchinato 15, Marini 5, Fresno 13, Antonietti 8, Moltrasio 2, Pagano, Barattini 12, Furin 12, Gallpò, Malaventura, Jasaitis. Coach: Sodini

FIORENZUOLA BEES: Spizzichini 4, Galassi 11, Pavlovic 15, Venturoli 8, Gaye 11, Negri, Bottioni 4, Voltolini 6, Biorac 2, Seck 2, Clerici. Coach: Dalmonte