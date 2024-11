Al palazzetto di Fiorenzuola i Bees cercano l’impresa contro la capolista Legnano

Sulla carta, la sfida più difficile dell’anno, ma anche la più stimolante, oltretutto da giocare nella propria città. Oggi alle 18.00 i Fiorenzuola Bees sfidano la capolista di Serie B Legnano e lo fanno al PalaMagni di Fiorenzuola, complice l’indisponibilità odierna del PalArquato.

I lombardi arriveranno in Val D’Arda con un bottino di 20 punti, frutto di 10 vittorie e 1 sola sconfitta (il 13 ottobre a Treviglio), e sono in serie positiva da sette turni.

La squadra di coach Piazza vanta interpreti di spicco per la categoria come gli ex Bakery Nik Raivio e Mattia Mastroianni e la guardia Francesco Oboe, giusto per fare qualche nome.

E i Bees? I gialloblù di Lorenzo Dalmonte sono reduci dal derby casalingo infrasettimanale perso all’overtime contro la Fulgor Fidenza, con Fiorenzuola che ha fatto vedere ottime cose in difesa, ma ha pagato dazio in attacco