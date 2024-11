In palio tre punti e la serenità in classifica: a Fiorenzuola arriva il Progresso

Il Progresso che arriva oggi al Pavesi oggi (ore 14.30) è la fotocopia, per situazione e graduatoria, del Corticella di una settimana fa. Anche in questo caso una squadra bolognese rilanciata dai risultati, reduce dal successo sulla capolista Tau. Formazione quindi in salute e in fiducia al pari della precedente che aveva innestato un filotto positivo, contro cui si misurerà di nuovo il Fiorenzuola. Per i rossoneri l’esito con il Corticella è stato infausto, con il ben noto gol di mano che ha deciso la contesa. Ma gli uomini di mister Vincenzo Cammaroto hanno di nuovo in mano un jolly da giocare in questo mese di novembre composto per intero di scontri diretti per stare fuori dalla zona play out ed è il momento di fare il massimo sforzo. Fiore a quota 12 lunghezze, Progresso a 10.

Oltre all’infortunato difensore centrale Bran, dietro sarà assente anche Nagy, fermatosi domenica. Fuori per infortunio anche Binelli e Sementa. Brutte notizie pure per i l centrocampista Gavioli rientrato domenica per uno spezzone di partita ma di nuovo bloccato in settimana. La notizia positiva è invece per Giordano Trovade che ha terminato la squalifica e riprenderà il suo posto a centrocampo. In panchina potrebbe accomodarsi il centrocampista appena arrivato dal Magenta, Tommaso Rota.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI FIORENZUOLA-PROGRESSO

Fiorenzuola (3-5-2): Gilli; De Ponti, Ronchi, Fontana; Mosole, Lauciello, Trovade, Finardi, Sette; Oboe, Merkaj. A disposizione: Ansaldi, Niccolai, Ghibaudo, Tringali, Lori, Censi, Rota, Concari, Gozzerini. All.: Cammaroto

Progresso (4-3-1-2): Cheli; Mele, Cavazza, Ben Saed, Dandini; Florentine, Bellisi, Corzani; Sansò; Iacovoni, Maltoni. A disposizione: Roccia, Castagnini, Baccolini, Stellacci, Gian, Carrozza, Ghebreselassie, Fridhi, Selleri. All.: Marchini