Seconda sconfitta di fila per il Fiorenzuola, Matta consegna la vittoria al Progresso

Anche il Progresso sbanca il Comunale, il Fiorenzuola sempre più giù.

Doveva essere un doppio impegno casalingo da sei punti quello con Corticella e Progresso. Il Fiorenzuola deve invece curare ferite profonde per un doppio ko che fa ripiombare la squadra in piena zona playout. Con il Progresso, non è bastata una prova gagliarda, ma troppa povera tecnicamente. Ronchi e soci hanno pagato a caro prezzo diversi errori sotto porta con il consueto dazio da rendere per un reparto offensivo troppo spesso inefficace. Nella ripresa è arrivato il castigo firmato Matta e nel finale i piacentini hanno pure incocciato contro l’ennesimo legno. E ora la classifica è estremamente deficitaria, in attesa di una finestra di mercato in cui sarà necessario correre ai ripari.

Il film della partita

Cammaroto recupera dalla squalifica Trovade, schierato nel terzetto centrale. Davanti spazio al tandem Merkaj-Oboe.

Proprio quest’ultimo, nel buon avvio valdardese, ha avuto una doppia opportunità in area di rigore: prima troppo lento nel controllo di palla su un’iniziativa del ritrovato Ghibaudo e, sul prosieguo dell’azione, ha inzuccato debolmente un pallone recapitato ancora da sinistra. La vera chance è arrivata però al 13’: dalla punizione da trequarti di Lauciello, l’indisturbato Ronchi, di testa, non ha inquadrato lo specchio, ma il pallone è divenuto assist al bacio ancora per Oboe, incapace da zero metri di mettere dentro un agevole chance. Prima metà di frazione a totale appannaggio dei ragazzi di Cammaroto che, al 20’, hanno chiamato in causa Cheli, abile a deviare in qualche modo una punizione calciata a centro area da sinistra da Finardi. Progresso abbottonatissimo che, in fase di non possesso, ha lasciato il solo Maltoni in avanti, con l’ex Vigor Carpaneto Carrozza, a sinistra, a dar man forte ai centrocampisti. Il Fiorenzuola, senza strafare, ha creato più dei bolognesi e, al 23’, ancora Cheli si è opposto al destro a giro di Lauciello, scagliato dai venti metri. Nemmeno quattro minuti e l’opportunità per il vantaggio è stata di Merkaj: illuminazione di Trovade in profondità per l’attaccante albanese che si è allargato eccessivamente prima di calciare con il mancino, centrando però l’esterno della rete a tu per tu con Cheli. Nel finale di primo tempo, il Fiore ha perso smalto e soprattutto ha faticato ad innescare con frequenza i due attaccanti. Merito anche del pressing a tutto campo della squadra di mister Marchini, modesta sul piano tecnico ma encomiabile per applicazione e corsa.

Subito dopo l’intervallo, Cammaroto ha varato un 3-4-3 con l’innnesto di Sette al posto di Finardi. Mosole è così transitato nel terzetto offensivo, ma nonostante un possesso palla prolungato, il Fiorenzuola non ha trovato la via del gol. Sempre impreciso Merkaj, così come Oboe che, al 17’, ha sparato tra le braccia di Cheli un favorevole centro da destra di Sette. La beffa si è così materializzata al 18’: fuga a sinistra di Florntinie e servizio al neo entrato Matta che, al volo, ha freddato Gilli. Fiore sotto shock con mister Camma che è passato al 4-4-2. Tentativi di raddrizzare la situazione a fronte dei quali gli ospiti hanno retto alzando la muraglia di fronte a Cheli e affidandosi alle ripartenze di Carrozza e del guizzante Matta. Merkaj, alla mezz’ora, ha impegnato il portiere con un bel sinistro dai venticinque metri. Dentro anche il baby Concari a fungere da riferimento avanzato. Si è giocato pochissimo nel finale tra cambi e ostruzionismo bolognese e il Fiore ha reclamato anche un paio di calci di rigore: il fallo su Merkaj del 40’ è parso piuttosto netto, non per il direttore di gara. A tre dal termine, grande paura per il centravanti rossoblu Maltoni, centrato da una pallonata al volto e uscito dal campo in barella. Soltanto sei i minuti di recupero dopo la lunga sosta per i soccorsi e al 52’ le speranze di recupero valdardesi si sono spente sulla traversa accarrezzata in girata dal neo entrato Gozzerini.

FIORENZUOLA-PROGRESSO 0-1

Rete: Matta al 18’ s.t.

FIORENZUOLA (3-5-2): Gilli; De Ponti (dal 47’ s.t. Gozzerini), Ronchi, Fontana (dal 14’ s.t. Lori); Mosole, Lauciello (dal 34’ s.t. Tringali), Finardi (dal 1’ s.t. Sette), Trovade, Ghibaudo (dal 25’ s.t. Concari); Merkaj, Oboe. (Ansaldi, Gozzerini, Censi, Niccolai, Rota). All. Cammaroto.

PROGRESSO (4-5-1): Cheli; Cavazza, Mele, Ben Saed, Dandini (dal 38’ s.t. Stellacci); Florentine, Bellisi, Sansò (dal 14’ s.t. Matta), Corzani, Carrozza (dal 44’ s.t. Baccolini); Maltoni (dal 47’ s.t. Cestaro). (Roccia, Giani, Iacovoni, Elanatan, Stellacci, Castagnini). All. Marchini.

Arbitro: Brozzoni di Bergamo (Esposito e Roselli).

Note: angoli 8-3. Ammoniti Corzani, Mosole e Matta