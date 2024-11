Basket Serie B, per i Bees c’è la cenerentola: stasera obiettivo ripartenza

Venerdì cruciale per i Fiorenzuola Bees, in campo stasera – 22 novembre – alle 20.30 al PalaBorsani di Castellanza contro Saronno nell’anticipo della tredicesima giornata di campionato (Serie B nazionale girone A).

In palio due punti fondamentali, con i gialloblù desiderosi di riscattare un trend negativo (una vittoria e quattro sconfitte nelle ultime cinque giornate) che vede Bottioni e compagni fermi a quota sei punti che valgono il quart’ultimo posto solitario. La situazione di Saronno è ancora più negativa, con i lombardi fanalino di coda con un solo successo all’attivo e undici ko. La squadra di Lorenzo Dalmonte è reduce dal passo falso al PalaMagni di Fiorenzuola contro la capolista Legnano (52-77), con un ottimo primo tempo (-1 per i valdardesi) come spunto da cui ripartire in settimana.

Contro la “Cenerentola”, Fiorenzuola vuole centrare il primo successo esterno della stagione. I due punti in palio, però, saranno fondamentali anche per i padroni di casa, “matricola” del campionato che comunque, al di là delle sconfitte, ha superato in tutte le occasioni (tranne una) i 70 punti realizzati, che fanno da contraltare però alla peggior difesa del campionato (87,8 punti di media subiti).

In casa gialloblù, prosegue il recupero di Voltolini, con la guardia gialloblù che sta alzando il proprio minutaggio nonostante i guai fisici che lo stanno condizionando; vicino al rientro, invece, Biorac, con le condizioni monitorate dallo staff gialloblù.

“A Castellanza – commenta coach Dalmonte – sarà una partita impegnativa tra due squadre che hanno bisogno di punti. È un periodo difficile per noi, ma dobbiamo uscirne tutti insieme ed essere pronti ad affrontare questa sfida”.

Tra i padroni di casa, il pericolo numero uno è Giacomo Maspero, ala/centro classe 1992 da 16 punti e 5,6 rimbalzi di media.