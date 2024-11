Basket Serie B, i Fiorenzuola Bees si arrendono a Saronno: finisce 87-68

Niente da fare per il Basket Fiorenzuola, sconfitto per 87-68 da Saronno nell’anticipo della 13° giornata del girone B di Serie B nazionale. Per i valdardesi continua dunque il momento negativo con una vittoria e ben cinque sconfitte nelle ultime sei partite.

la cronaca del match

Al PalaBorsani di Legnano la sfida parte con la notizia di Pavlovic out per tutta la sfida per motivi personali, con Maspero che porta da subito avanti la squadra di casa con la tripla del 7-4 al 4’. Il duello offensivo Spizzichini-Maspero tiene banco nel primo quarto, con il lungo dei Bees che realizza dal pitturato l’11-8 lombardo al 6’. Venturoli impatta con la tripla, ma Saronno è in grande fiducia e con ottime percentuali trova la tripla di Negri A. per il 19-15. È Pellegrini a chiudere il primo quarto con il rimbalzo offensivo e tap in per il 21-16 in favore della Robur. Giulietti conferisce grande energia alla Robur ad inizio secondo quarto, con i padroni di casa che arrivano al 28-23 al 14’; Beretta scrive ancora dall’arco il +8, mentre Nasini con il terzo tempo mancino porta alla doppia cifra di vantaggio Saronno. 35-25 e timeout coach Dalmonte.

Beretta fa allungare nuovamente la Robur sul 43-27 al 28’, con i Bees che sembrano sbandare vistosamente sulla spallata del secondo quarto. Bottioni dalla media distanza chiude sul 45-31 un primo tempo nettamente a favore dei padroni di casa. La Robur Saronno azzanna la partita con un clamoroso 9-0 firmato Beretta – De Capitani, costringendo al timeout coach Dalmonte con il gap che scavalla oltre quota 20. 54-31 al 23’.

Voltolini con 2 triple consecutive cerca di dare animo ai Bees arrivando a 10 punti personali, con Galassi che dall’angolo realizza il 57-42 e costringe coach Gambaro al timeout al 24’. Maspero mantiene a +15 i padroni di casa sul finale di terzo quarto, con Pellegrini che realizza con la giocata da 3 punti un netto 68-51 al termine del terzo parziale. I Bees si trovano davanti un Everest da scalare ad inizio dell’ultimo quarto, con Biorac che prova ad inchiodare la schiacciata del 70-53 al 32’. Venturoli prova con la tripla del -12 a dare ossigeno ai gialloblu, ma De Capitani risponde con il gioco da 3 punti prima che Maspero inchiodi l’80-61 a 4 minuti dalla fine. Beretta fa fumare le pistole per l’87-61 con cui la Robur Saronno alza le braccia al cielo già al 39’.

Spizzichini sistema il punteggio finale aiutato dalla tripla di Clerici, con la partita che si chiude sull’87-68 per i padroni di casa, che condannano i Bees ad un bruciante ko.

Robur Saronno vs Fiorenzuola Bees 87-68

(21-16; 45-31; 68-51)

Robur Saronno: Pellegrini; Nasini; Negri A.; Quinti; De Capitani; Tresso; Giulietti; Maspero; Beretta; Tolotti. All. Gambaro

Fiorenzuola Bees: Biorac; Galassi; Venturoli; Bottioni; Clerici; Seck, Voltolini; Gayè; Spizzichini; Negri. All. Dalmonte