Al Fiorenzuola servono solo punti, ma al Comunale arriva il temibile Ravenna

Il momento è complicato e all’orizzonte si profila una sfida che sembra davvero un Everest da scalare a mani nude. Ma non deve avere paura il Fiorenzuola, che in questa stagione ha già dimostrato di poter mettere in difficoltà le corazzate del campionato.

Lo dovrà fare anche oggi, domenica 1° dicembre, davanti al pubblico di casa quando alle 14.30 inizierà il match contro il Ravenna, avversaria che ha decisamente accelerato il passo dopo il cambio d’allenatore e si trova al terzo posto in classifica all’inseguimento della vetta. I rossoneri dal canto loro sono invece reduci da tre sconfitte consecutive e ora servono punti e autostima per uscire dalla zona retrocessione.

Probabile il ritorno al 3-5-2 per mister Cammaroto, che ora sta bene dopo il malore accusato contro la Sammaurese e sarà al suo posto in panchina. In porta ci sarà Gilli protetto dal trio Ronchi–De Ponti–Bran, a centrocampo Mosole, Lauciello, Finardi, Trovade e Gavioli e in attacco la coppia formata da Oboe e Merkaj.