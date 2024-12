Il Fiorenzuola rinforza l’attacco con Rosario Cancello, ex Inter e Toro

Rosario Cancello è un nuovo calciatore del Fiorenzuola: vestirà i colori rossoneri fino al 30 giugno 2026. Attaccante classe 2002, Cancello è un giocatore versatile e dotato di ottime qualità tecniche e atletiche. Nato a Napoli, Cancello è cresciuto nei settori giovanili di Inter e Torino, prima di collezionare una prima esperienza da 24 presenze nel mondo dei grandi in Lega Pro con la maglia della Pergolettese. Nell’annata sportiva 2023/2024 Cancello si divide tra l’esperienza alla Luparense e quella al Progresso Calcio, prima di disputare 14 presenze in Serie D Girone F con la maglia del Termoli Calcio in questa stagione. Cancello è già a disposizione di mister Cammaroto e del suo staff.