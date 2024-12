Dopo quattro stop il Fiorenzuola cerca il colpaccio sul campo del Lentigione

La retrocessione diretta è lì a una sola lunghezza di distanza e allora non rimangono altre alternative se non vincere per un Fiorenzuola che, dopo quattro sconfitte che hanno fatto precipitare la squadra di mister Cammaroto nelle zone caldissime della classifica, deve assolutamente ritrovarsi.

I rossoneri proveranno a farlo oggi, domenica 8 dicembre alle 14.30, su uno dei campi più difficili su cui scendere in questo momento. È quello del Lentigione, partito un po’ a fari spenti, ma che ha dato un’accelerata importante al suo campionato conquistando ben sei vittorie di fila che sono valse il quarto posto a soli tre punti dalla capolista Tau Altopascio. Servirà dunque una sorta di impresa ai valdardesi se vorranno ricominciare a muovere la classifica e a non farsi superare da Zenith Prato e San Marino che inseguono.

Cammaroto dovrebbe tornare al 3-5-2 che nel secondo tempo contro il Ravenna ha messo in mostra una squadra più equilibrata, probabile quindi la difesa che dà maggiori garanzie con Ronchi-De Ponti-Bran, a centrocampo Mosole, Lauciello, Finardi, Trovade e Gavioli e in attacco la coppia formata da Oboe e Gozzerini.