Notte fonda per i Fiorenzuola Bees: sesto stop di seguito, passa anche Ragusa

Più che una partita tra due squadre alla ricerca disperata dei due punti vista la posizione in classifica, Fiorenzuola Bees – Virtus Ragusa al PalArquato è sembrata un testa-coda con i siciliani sempre in controllo e con i piacentini mai realmente dentro al match forse più a livello mentale prima ancora che fisico. Pronti via e Ragusa si è portata avanti 5-0, punteggio impattato dalle -Vespe- al 3’: si è tuttavia trattato del classico fuoco di paglia poiché da quel momento Ragusa ha preso il largo con un parziale di 12-0 grazie alla precisione nel tiro da 3 ed ai rimbalzi leit motiv per quasi tutto il match. Il massimo vantaggio i siciliani lo hanno raggiunto sul 19-7, con Negri e Seck che hanno cercato di tenere sotto la doppia cifra di svantaggio i Bees sul finire di quarto che tuttavia si è chiuso sul 23-11 per gli ospiti.

Nel secondo parziale la musica non è cambiata, con Ragusa sempre piuttosto precisa nei tiri da tre punti (al termine del primo tempo la percentuale sarà del 78% con un 7 su 9) che addirittura si porta avanti dapprima di 16 punti e poi raggiungendo il massimo vantaggio a +17 costringendo coach Dalmonte a chiedere un time out per riordinare le idee ma dopo il minuto di pausa i siciliani ne hanno approfittato addirittura per allungare sul +23. A quel punto i gialloblu di casa hanno tentato una reazione di orgoglio andando all’intervallo sotto di 19 sul 29-48.

Al rientro dagli spogliatoi la distanza di punteggio tra le due squadre è rimasta sostanzialmente invariata anche se Bottioni ha provato a dare un po’ di speranza ai suoi portandoli a -17 al 23’, ma Ragusa ha rintuzzato ogni tentativo di rimonta dei Bees portandosi nuovamente oltre i 20 punti di vantaggio sul 56-35 al 27’. Con un moto di orgoglio, tuttavia, i Bees hanno cominciato a giocare da squadra sfruttando gli errori da lontano e da sotto canestro dei siciliani e grazie a Venturioli e a Biorac hanno rosicchiato un po’ di terreno con un parziale di 7-0 che ha portato le Vespe ad assaporare un -15, costringendo gli ospiti a chiedere un time out e chiudendo infine il parziale sul -16 sul punteggio di 44-60. Nell’ultimo quarto, Ragusa si è limitata a controllare la gara fino a quando Venturoli e Biorac, i migliori tra i padroni di casa, hanno portato i Bees ad un onorevole -11 sul 52 a 63 dando un lumicino di speranza: a quel punto, però, i ragusani hanno premuto nuovamente il piede sull’acceleratore chiudendo definitivamente il match grazie a Gloria e a Vavoli, i migliori in campo insieme a Bertocco e a Simon. E’ finita così con un ragguardevole 83-59 per gli ospiti, un punteggio pesante che ha condannato oltremodo i Bees giunti alla sesta sconfitta consecutiva e raggiunti proprio dai siciliani al penultimo posto a quota sei punti. Dietro, ora, è rimasta soltanto Crema a quota quattro.

FIORENZUOLA BEES 59 VIRTUS RAGUSA 83

(11-23; 18-25; 15-12; 15-23)

FIORENZUOLA BEES: Biorac 8; Galassi 3; Venturoli 11; Bottioni 13; Clerici 0; Seck 6; Voltolini 2; Gaye 0; Spizzichini 11; Negri 5; Redini ne. All. Dalmonte

VIRTUS RAGUSA: Erkmaa 6; Piscetta 4; Bertocco 13; Simon 9; Gloria 22; Tumino 0; Vavoli 11; Mirabella 0; Kosic 16; Ianelli 2. All. Valerio – Di Gregorio

ARBITRI: Gurrera e D’Errico