Fiorenzuola, non ci sono alternative: col Tuttocuoio bisogna tornare ai 3 punti

La situazione è estremamente delicata, con la posizione per la retrocessione diretta in Eccellenza davvero a un passo. È quasi “con l’acqua alla gola” che il Fiorenzuola, reduce da cinque ko consecutivi, proverà a tornare alla forma di inizio stagione, ricominciando a muovere la classifica già da oggi, domenica 15 dicembre, quando alle 14.30 ospiterà al Comunale il Tuttocuoio, formazione che viaggia al settimo posto del Girone D e che si trova in un periodo di netta ripresa.

L’ultima prestazione sul campo del Lentigione fa comunque ben sperare, ai rossoneri ora servono i gol per ritrovare una vittoria che manca da troppo tempo. Probabile dunque che mister Cammaroto riproponga un 3-5-2 con Ansaldi in porta e difesa a tre Ronchi-De Ponti-Bran, centrocampo con Parisi, Postiglioni, Tringali, Gavioli e Trovade e davanti il duo formato da Oboe e Piro.