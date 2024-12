Fiorenzuola, Cammaroto non è più l’allenatore: squadra affidata Guglieri

La sesta sconfitta consecutiva del Fiorenzuola in Serie D rimediata ieri contro il Tuttocuoio è costata la panchina a Vincenzo Cammaroto.

Nella mattinata di oggi, lunedì 16 dicembre, la società ha formalizzato la risoluzione consensuale con l’ormai ex allenatore rossonero. A partire da domani gli allenamenti saranno diretti dal vice allenatore Ettore Guglieri in attesa della comunicazione del nuovo tecnico.