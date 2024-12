Trasferta complicata per il Fiorenzuola a Pistoia, in panchina Ettore Guglieri

In attesa di salutare il nuovo allenatore Andrea Ciceri che farà il suo esordio il 5 gennaio nella complicatissima trasferta di Pistoia, il Fiorenzuola ha il compito di chiudere in maniera dignitosa il suo tremendo 2024 che ha visto i rossoneri prima retrocedere dai professionisti ai dilettanti e poi sprofondare nei bassifondi di questo campionato di Serie D.

La squadra temporaneamente affidata a Ettore Guglieri è impegnata in trasferta oggi pomeriggio, domenica 22 dicembre, con fischio d’inizio alle ore 14.30 sul campo del Prato per interrompere una striscia negativa che dura da troppo tempo e per uscire dalla zona retrocessione diretta.

Non saranno d’accordo però i padroni di casa che mostrano i muscoli, forti di quattro risultati utili consecutivi e otto punti conquistati che hanno portato all’aggancio del nono posto in classifica in posizioni decisamente tranquille. Sarà un Fiorenzuola che sta anche cambiando pelle con nuovi arrivi che avranno il compito di rivitalizzare il gruppo, per il momento Guglieri non dovrebbe discostarsi troppo dal 3-5-2 che ha comunque mostrato il lato migliore di questa squadra con Gilli in porta, difesa con Parisi, Ronchi e De Ponti, a centrocampo Trovade, Censi, Postiglioni, Tringali e Gavioli e in attacco il duo formato da Oboe e Cancello.