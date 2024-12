Ciceri è ufficialmente il nuovo mister del Fiorenzuola, venerdì primo allenamento

Il Fiorenzuola ha comunicato ufficialmente che Andrea Ciceri è il nuovo allenatore della Prima squadra. Il tecnico ha firmato un contratto che lo legherà ai colori rossoneri fino al 30 giugno 2025 con opzione di rinnovo per la stagione 2025/2026.

Ciceri ritorna in rossonero dopo la salvezza ottenuta nella stagione 2016/2017 quando, arrivato a metà stagione, riuscì ad ottenere un totale di 30 punti in 21 partite guidando i rossoneri alla salvezza diretta in Serie D.

Da giocatore, Ciceri è stato una delle bandiere rossonere degli anni Duemila, diventando capitano della squadra e dimostrandosi leader già da allora.

Il neo-mister, che guiderà il primo allenamento sulla panchina rossonera venerdì 27 dicembre, vanta esperienze anche sulle panchine di Fanfulla, NibionnOggiono e San Giuliano City.