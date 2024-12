I Bees si regalano una notte di grande basket: contro Faenza finisce 87-77

L’ultima partita dell’anno solare 2024 i Fiorenzuola Bees battono per 87-77 al PalArquato la terza forza del campionato Serie B Nazionale, quella Blacks Faenza che nei giorni di Natale si è fatta come dono l’acquisto di Magagnoli e Ammannato.

la cronaca

Parte forte Faenza con la tripla costruita da un’azione corale e finalizzata da Cavallero, mentre i Bees si affidano alle due triple dall’angolo di Bottioni e Spizzichini per dare il là alla partita. 6-7 al 3’.

Il primo vantaggio Bees è affidato a Sabic (11-9 al 5’), ma Calbini risponde alla sparatoria con il nuovo vantaggio Faenza sullo scadere dei 24’’, con Poggi che in terzo tempo scrive il 13-18 al 7’. Sabic con 5 punti consecutive ribalta nuovamente la partita con un break da 7-0 in favore dei Bees, con Bottioni che alza il jumper dalla media e fa entrare i gialloblu nell’ultimo minuto del primo quarto sul 24-21. Voltolini con la tripla sulla sirena chiude il primo quarto sul 27-24 facendo esplodere il PalArquato.

Nel secondo parziale Gayè continua a tenere avanti i Bees autori di un ottimo primo tempo con la tripla del 31-24 al 12’, ma Magagnoli non è d’accordo e in un amen ricuce al -2. 31-29 al 14’. Poletti inizia a macinare gioco per la squadra di coach Giarelli, ma Bottioni canta e porta la croce con due giocate di alta scuola. 35-31. Sabic e Negri fanno mettere la quinta ai Bees nonostante i tanti falli fischiati a favore di Poletti in casa Faenza, portando Fiorenzuola sul 41-33.

La partita si accende su un clamoroso fallo non fischiato a Gayè e conseguente infrazione di passi subita, ma ci pensa capitan Bottioni a sistemare le cose con il layup Mancino del 45-40 al 19’. Voltolini alla Arsenio Lupin trova altri due punti in casa Bees sul lato debole della difesa faentina, chiudendo il primo tempo sul 47-43 per Fiorenzuola. La band di Dalmonte se possible alza ancora di più le marce in apertura di terzo parziale, con Biorac e Bottioni assoluti protagonist della doppia cifra di vantaggio per i Bees al 23’. 57-45.

Sull’ennesimo jumper di un Bottioni indiavolato coach Giarelli è costretto al timeout pieno (59-45 al 25’). Poletti cerca di dare anima ad una Faenza colpita dall’energia Bees, ma ancora Bottioni realizza dai liberi il 66-52 al 28’. Magagnoli cerca di dare vita alla rimonta targata Blacks con la tripla dalla punta al 33’ che vale il 70-61, ma Galassi trova il jumper dalla media per il 74-64 al 35’. In ordine vengono fischiati 5 falli a Seck, Spizzichini e Biorac, ma Sabic va anche contro alle negatività e scaglia la tripla dell’80-70 al 38’.

In un finale nervoso ma esaltante, Fiorenzuola trova energie da ogni oncia, con la tripla di Gayè che fa esplodere il PalArquato. E’ una grande vittoria per chiudere l’anno in casa Bees, finisce 87-77.

Fiorenzuola Bees vs Blacks Faenza 87-77

(27-24; 47-43; 68-54)

Fiorenzuola Bees: Biorac 8; Galassi 11; Bottioni 25; Clerici ne; Seck; Voltolini 8; Gayè 8; Sabic 17; Spizzichini 5; Negri 5. All. Dalmonte

Blacks Faenza: Ndiaye ne; Poletti 15; Calbini 9; Vico 8; Naccari ne; Poggi 13; Sirri ne; Magagnoli 15; Ammannato; Cavallero 9; Fragonara 8. All. Garelli

Arbitri: Marenna da Gorla Minore – Fusari da San Martino Siccomario